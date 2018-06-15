|В центрах «Мои Документы» появилась новая услуга. Уточнить границы земельных участков, объединить или разделить их, изготовить технический и межевой планы зданий, помещений или сооружений теперь можно в МФЦ.
– Правительство области активно работает над повышением качества предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе, а также над расширением их перечня, – отметила заместитель директора департамента информатизации и связи Наталья Емельянова. – Сегодня жителям области предоставляется 328 услуг. Но их количество постоянно растет. Теперь можно подать заявку на работы кадастровых инженеров. Пока это можно сделать лишь в семи филиалах, расположенных в Ярославле и Ярославском районе. В перспективе количество точек приема будет расширено.
Порядок работы предельно прост. Гражданин оставляет в МФЦ заявку, после чего с ним связывается кадастровый инженер.
– Мне было необходимо уточнить границы участка для того, чтобы зарегистрировать право собственности в Росреестре, – рассказал житель Ярославля Сергей Читалов. – Я пошел в МФЦ, подал заявку. Далее со мной связался специалист, и мы назначили встречу.
Филиалы МФЦ расположены в каждом городском округе и муниципальном районе области. Всю информацию о месте оказания услуги, а также ее стоимости можно получить в центрах «Мои Документы», по телефону 8-800-100-76-09 или на сайте www.mfc76.ru.
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