​В центрах «Мои Документы» появилась новая услуга. Уточнить границы земельных участков, объединить или разделить их, изготовить технический и межевой планы зданий, помещений или сооружений теперь можно в МФЦ.



– Правительство области активно работает над повышением качества предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе, а также над расширением их перечня, – отметила заместитель директора департамента информатизации и связи Наталья Емельянова. – Сегодня жителям области предоставляется 328 услуг. Но их количество постоянно растет. Теперь можно подать заявку на работы кадастровых инженеров. Пока это можно сделать лишь в семи филиалах, расположенных в Ярославле и Ярославском районе. В перспективе количество точек приема будет расширено.



Порядок работы предельно прост. Гражданин оставляет в МФЦ заявку, после чего с ним связывается кадастровый инженер.



– Мне было необходимо уточнить границы участка для того, чтобы зарегистрировать право собственности в Росреестре, – рассказал житель Ярославля Сергей Читалов. – Я пошел в МФЦ, подал заявку. Далее со мной связался специалист, и мы назначили встречу.



Филиалы МФЦ расположены в каждом городском округе и муниципальном районе области. Всю информацию о месте оказания услуги, а также ее стоимости можно получить в центрах «Мои Документы», по телефону 8-800-100-76-09 или на сайте www.mfc76.ru.