​В Ярославской государственной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Всех сотрудников областного здравоохранения с праздником поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



– Воплощая ключевое направление социальной политики, вы поднимаете на новый уровень качество, повышаете доступность для населения современной высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечиваете развитие здравоохранения Ярославской области, – сказал, обращаясь к собравшимся, Дмитрий Миронов. – Лучшей оценкой вашей работы стал показатель удовлетворенности населения медицинской помощью: по опросам пациентов, он приблизился к восьмидесяти процентам.



В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить доступность современной, качественной медицинской помощи на всей территории страны, в том числе в малых населенных пунктах. Развитие здравоохранения, привлечение в отрасль молодых специалистов, укрепление материально-технической базы медучреждений являются одними из важных направлений в работе регионального Правительства.



Лучшим сотрудникам отрасли на мероприятии были вручены региональные награды. За высокие достижения в области здравоохранения член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян получил из рук губернатора Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова.



– Я очень рад, что, несмотря на некоторые сложности, мы можем констатировать: здравоохранение региона динамично развивается. В области реализуется стратегия социально-экономического развития, одним из ключевых направлений которой является здравоохранение, – отметил Игорь Каграманян. – Я хотел бы пожелать коллегам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений ради здоровья наших граждан.



С поздравлениями со сцены выступили также депутаты областной Думы Николай Александрычев и Лариса Ушакова, председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин, председатель областного комитета профсоюзов медицинских работников Любовь Транова.



Продолжил торжественный вечер праздничный концерт.