​Сегодня на комитете по социальной, демографической политике и здравоохранению областной Думы была поднята тема предстоящей реорганизации работы ряда медицинских организаций Ярославля. Речь идет об объединении клинических больниц №1 и 5, поликлиники №2 и детской больницы №1. Мера направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи населению, эффективности управления и рационализации использования бюджетных средств.



– В настоящее время вопрос объединения больниц находится в стадии обсуждения. В частности, мы сможем расширить перечень медицинских услуг гражданам, прикрепленным к амбулаторному звену больницы №1, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Мы дополним перечень узких специалистов такими врачами, как пульмонолог, колопроктолог, онколог. Кроме того, расширим возможности лабораторной службы и службы функциональной диагностики, используя медицинское оборудование больницы.



Руслан Саитгареев особо подчеркнул: вопрос трудоустройства специалистов будет решен. Кадровых сокращений не планируется.



– Всем специалистам будут предложены рабочие места в других медицинских учреждениях города, – сказал Руслан Саитгареев. – При том дефиците кадров в первичном амбулаторном звене, который существует в настоящее время, никто не должен остаться без работы.



Что касается пациентов больницы №5, то все они после объединения будут приписаны к больнице №1. На ее базе будет создано дополнительно 10 участков. Также в первую больницу войдет поликлиническая служба больницы №5.



– Представленный нам сегодня план объединения – понятный, логичный и четко выверенный. Его реализация, без сомнения, приведет к оптимизации работы лечебных учреждений. Переезд, логистика и в целом дорожная карта этого процесса продуманы очень хорошо, – сказал депутат и главный врач больницы №9 Станислав Белокуров.



Депутаты, входящие в профильную комиссию, одобрили представленный план объединения единогласно. Окончательное решение будет принято на очередном заседании Думы.



Также в ближайшее время в больницах, которые ожидает реорганизация, пройдут встречи с коллективами.