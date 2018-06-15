​В Правительстве области обсудили вопросы, связанные с обеспечением контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, соблюдением финансовой дисциплины и порядка управления государственным имуществом. На встрече, организованной департаментом государственного заказа, были затронуты проблемы формирования начальных цен контрактов, недопущения случаев их дробления с целью принятия заказчиками своевременных мер по взысканию причитающихся пеней, штрафов.



– Необходимо использовать бюджетные средства максимально эффективно и экономно. От эффективности расходования бюджетных средств зависит успешность функционирования экономики в целом, – сказал директор регионального департамента государственного заказа Андрей Афонин. – Формально подходить к соблюдению норм законодательства о контрактной системе при планировании, осуществлении закупок и исполнении заключенных контрактов недопустимо.



Отдельно участники встречи обсудили вопросы получения разрешительной документации и исполнения муниципальных контрактов при строительстве объектов социальной сферы муниципальной собственности.



– Особую озабоченность вызывает имеющийся перекос в законодательстве о контрактной системе по ответственности сторон, – отметил первый заместитель директора департамента строительства Виктор Жучков. – Сегодня заказчик никак не защищен от большинства проблем, возникающих в процессе контроля за исполнением взятых на себя подрядчиком обязательств при исполнении контрактов. Необходимо законодательно урегулировать эти вопросы.



Также на совещании был представлен анализ ошибок, регулярно выявляемых департаментом государственного заказа в ходе рассмотрения заявок на осуществление закупок, и нарушений, обнаруженных контрольно-счетной палатой области в ходе контрольных мероприятий.