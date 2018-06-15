​Департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области разработана интерактивная карта-схема рекламных мест региона. Она размещена на Геопортале. Сюда внесены все данные о местах расположения 1848 рекламных конструкций области.



– Одной из функций Геопортала является предоставление площадки для отображения карты рекламных мест. На эту карту в виде точек нанесены места для размещения наружной рекламы, – рассказал заместитель директора департамента информатизации и связи Алексей Филиппов. – На данный момент работа по внесению характеристик рекламных мест по каждому конкретному объекту продолжается.



Работы по определению координат рекламных мест проводятся с помощью высокоточного ГИС-оборудования. С помощью новой карты можно будет определить точку установки рекламной конструкции без привязки к существующим объектам, а также исключить или дополнить объекты.



– Такая карта-схема поможет нам отслеживать незаконную установку информационных и рекламных конструкций и значительно упростит работу в сфере легализации размещения наружной рекламы, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Пользоваться ресурсом очень удобно, ведь можно с любого гаджета зайти на Геопортал и получить всю информацию о рекламных конструкциях, включая собственника и срок договора аренды. В случае если рекламная конструкция не отмечена на карте, значит, она размещена незаконно. В данном случае можно обратиться к нам в департамент, мы примем соответствующие меры.