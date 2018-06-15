​В Ярославской области стартовала акция «Территория безопасности». Сотрудники МЧС приехали в детский оздоровительный центр «Иволга», расположенный в Ярославском районе, и рассказали детям о правилах поведения на природе, пожарной безопасности, объяснили, как себя вести на дороге и вблизи воды.



– Планируется, что акция «Территория безопасности» в этом летнем сезоне пройдет в шести загородных лагерях. Надеемся, что важнейшую информацию о правилах поведения в самых разных условиях и обстоятельствах узнают не меньше двух тысяч ярославских ребят, – сообщила заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Наталия Кабанова.



Акция проводится управлением по социальной и демографической политике Правительства области совместно с экстренными ведомствами и службами: Главным управлением МЧС России по Ярославской области, управлением МВД по Ярославской области, управлением ГИБДД УМВД России по Ярославской области. В подобных мероприятиях принимают участие также сотрудники таких компаний, как ООО «Газпром газораспределение Ярославль», Северная железная дорога.