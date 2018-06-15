​16 июня в Мышкине пройдет VI межрегиональный фестиваль спорта и исконных забав. Популярное событие соберет участников из Ярославской, Костромской и Ивановской областей.



– Цель фестиваля – возрождение исконных национальных забав, привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также укрепление дружественных спортивных связей между областями и муниципальными образованиями, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области Дмитрий Ведьмедев.



Центром праздника станет стадион братьев Бутусовых, где будут организованы тематические пространства для соревнований, мастер-классов, традиционных народных игр и забав. Гостей фестиваля ждут состязания по стритболу, волейболу, пляжному футболу, армспорту, классическому русскому жиму, ходьбе на ходулях и гиревому спорту. Жители и гости города смогут принять участие в 20 национальных исконных забавах. Среди них – игра «Стенка на стенку», метание палицы и валуна, бой мешками.



Туристско-информационный центр Мышкина предложит гостям праздника присоединиться к экскурсиям по одному из самобытных городов ярославской Гардарики.



С программой мероприятия можно познакомиться на сайте: http://myshkinmr.ru/rus/turarhiv/festsport.