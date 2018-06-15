​15 июня на заседании комитета областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике депутаты обсудили состояние полигона твердых коммунальных отходов «Скоково», а также меры, принимаемые Правительством Ярославской области по контролю за экологической безопасностью объекта.



Как пояснил заместитель председателя Правительства Роман Колесов, осуществляемый контроль за безопасностью объекта прежде всего заключается в многоэтапной проверке всех поступающих для размещения отходов. Он также сообщил, что полигон эксплуатируется в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, предусматривающей постоянный учет отходов, исключение токсичных веществ, соблюдение технологии захоронения. На объекте регулярно производятся уплотнение и изоляция отходов, а также внедрена система рециркуляции фильтрата, которая позволяет не только уменьшить загрязнение окружающей среды стоками, но и увеличить продолжительность жизненного цикла полигона. Привнесение дополнительной влаги в массив отходов ускоряет процесс биоразложения. Орошение полигона уменьшает риск самовозгорания.



– Охрана и контроль за пожарной ситуацией на объекте ведется в круглосуточном режиме. Кроме того, по итогам работы экспертной группы по мониторингу экологической ситуации на полигоне «Скоково», созданной в апреле этого года, был выработан ряд рекомендаций, большинство из которых на сегодняшний день уже реализованы, – отметил Роман Колесов. – В частности, организована онлайн-трансляция процесса ввоза отходов на полигон. Также на базе ЯГТУ сформирована научная группа для разработки научно-исследовательского проекта по утилизации фильтрата, образующегося на полигоне.



Экологическая ситуация на полигоне оценивается на основе лабораторных анализов, которые проводятся ежеквартально. В пробах атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона, воды из двух наблюдательных скважин и почвы, взятых в апреле специалистами филиала по Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ», превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Аналогичные значения показателей наблюдались по результатам мониторинга полигона в 2017 году.



Многолетние исследования компонентов окружающей среды роста концентрации загрязняющих веществ в воздухе и почве в районе «Скоково» не выявляют.