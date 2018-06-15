​В Ярославском музее-заповеднике дан официальный старт музейному проекту «Кинолето». Здесь открылся импровизированный летний кинотеатр в формате open-air. В летней афише – самые новые, обсуждаемые, неожиданные и ожидаемые киноленты.



Третий по счету сезон проекта «Кинолето 3.0» откроет работа российского режиссера Александра Шейна. 15 июня в 21 час состоится знакомство с его документальным фильмом «Тимур Новиков: ноль объект».



В другие дни «Кинолета» зрители увидят художественные и анимационно-игровые фильмы «Хармс», «ИЛЬФИПЕТРОВ», «Братья Че».



В рамках каждого из кинопоказов запланированы турниры чтецов. К микрофону будут приглашены знатоки и любители творчества Хармса и Чехова. Пройдет творческий вечер с участием режиссера Романа Либерова.



Программа проекта «КИНОЛЕТО 3.0»



15 июня, 21.00. Открытие и представление проекта. Документальный фильм «Тимур Новиков: ноль объект». Режиссер – Александр Шейн, Россия, 2014 год.



29 июня, 21.00. Комментарии филолога – Т.Г. Кучина, доктор филологических наук, профессор. Анимационно-игровой фильм «Иосиф Бродский. Разговор с небожителем». Режиссер – Роман Либеров, Россия, 2010 год.



13 июля, 21.00. Турнир «Читаем вслух Хармса». Художественный фильм «Хармс». Режиссер – Иван Болотников, Россия, 2016 год.



27 июля, 21.00. Комментарии филолога. «Ильф и Петров в Ярославле». Н.В. Абросимова, сотрудник Ярославской областной библиотеки им. Н.А. Некрасова. Анимационно-игровой фильм «ИЛЬФИПЕТРОВ». Режиссер – Роман Либеров, Россия, 2013 год.



10 августа, 21.00. Турнир «Читаем вслух Антошу Чехонте». Художественный фильм «Братья Че». Режиссер – Михаил Угаров, Россия, 2014 год.



24 августа, 21.00. Творческая встреча с режиссером фильма Романом Либеровым. Анимационно-игровой фильм «Написано Сергеем Довлатовым». Режиссер – Роман Либеров, Россия, 2012 год.