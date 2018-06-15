​Дорогие ярославцы!

В этом году 16 июня исполняется 55 лет со дня легендарного полета в космос нашей землячки Валентины Терешковой. В 1963 году она первой из женщин планеты открыла дорогу к звездам.

Слагаемыми этого подвига стали сила характера и целеустремленность прославленной Чайки, заслужившие всемирное признание и восхищение.

На пути служения обществу Валентина Владимировна неотступно следует высоким человеческим принципам и идеалам гражданственности. Ее забота о своей малой родине, внимание к людям и постоянное участие в жизни региона завоевали безграничное уважение и искреннюю любовь, находят горячий отклик в сердцах ярославцев.

От всей души поздравляю Валентину Владимировну с юбилеем поистине исторического события!

Пусть в благородных начинаниях и высоких устремлениях всем нам сопутствует успех!

​Губернатор Ярославской области                         Дмитрий Миронов

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