​Дорогие ярославцы!



В этом году 16 июня исполняется 55 лет со дня легендарного полета в космос нашей землячки Валентины Терешковой. В 1963 году она первой из женщин планеты открыла дорогу к звездам.



Слагаемыми этого подвига стали сила характера и целеустремленность прославленной Чайки, заслужившие всемирное признание и восхищение.



На пути служения обществу Валентина Владимировна неотступно следует высоким человеческим принципам и идеалам гражданственности. Ее забота о своей малой родине, внимание к людям и постоянное участие в жизни региона завоевали безграничное уважение и искреннюю любовь, находят горячий отклик в сердцах ярославцев.



От всей души поздравляю Валентину Владимировну с юбилеем поистине исторического события!



Пусть в благородных начинаниях и высоких устремлениях всем нам сопутствует успех!



​Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов