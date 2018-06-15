​16 июня делегация Ярославской области начала работу в Китайской Народной Республике. Визит направлен на расширение инвестиционных возможностей региона и углубление сотрудничества между Ярославской областью и Китаем.



- Прежде всего, мы принимаем участие в Российско-китайском Форуме межрегионального сотрудничества, который проходит в Харбине. Это большая площадка, которая объединяет представителей всех крупнейших провинций Китая. В первую очередь участие в форуме направлено на расширение инвестиционных возможностей Ярославской области и сотрудничества между регионами России и КНР, - отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Позднее в рамках форума пройдет презентация Ярославской области, где мы расскажем об инструментах поддержки инвестиционных проектов, которые есть в нашем регионе.



Также ярославская делегация посетит Форум по сотрудничеству городов-побратимов России и Китая. 17-19 июня губернатор Дмитрий Миронов встретится с руководством Шанхая и провинции Хейлунцзян.



Кроме того, ярославская делегация примет участие в бирже деловых контактов предприятий в сфере экономики, торговли, инвестиции, науки и техники, промышленности регионов России и Китая и презентует инвестиционный потенциал Ярославской области.



Справка



Торговые отношения между Ярославской областью и Китайской Народной Республикой активизировались с 2010 года. В 2017 году объем товарооборота составил 275,3 миллиона долларов США.



Импорт в 2017 году составил 110,65 миллионов долларов США, увеличившись за год на 21,6%. Основными видами импортируемых товаров стали табак, части двигателей внутреннего сгорания, холодильное оборудование, дорожно-строительная техника, оборудование для строительной и пищевой промышленности, вычислительные машины, изделия из черных и цветных металлов, электрические машины и оборудование, автомобили, фото- и кинотовары, органические химические соединения, шины, изделия из кожи, одежда, ткани, товары народного потребления.



Экспорт за год увеличился на 18% и по итогам 2017 года составил 164,65 миллионов долларов США. Основу экспорта составила продукция «ОДК-Сатурн» и «ОДК-Газовые турбины».



В Ярославской области зарегистрированы 4 организации с участием капитала из Китайской Народной Республики. Реализован проект с участием крупнейшей китайской корпорации «Хуадянь» - строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 440-490 МВт на площадке Тенинской водогрейной котельной.