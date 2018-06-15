​16 июня в рамках открывшегося Российско-Китайского Форума межрегионального сотрудничества состоялось подписание соглашения, направленного на формирование управляющей компании Российско-китайского юаневого инвестиционного фонда.



О создании самого фонда, деятельность которого нацелена на инвестиционную поддержку российских региональных проектов, было объявлено в начале июня в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Создание управляющей компании – следующий шаг в организации работы фонда.



Как сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, фонд был создан также при участии межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, председателем российской части которого является губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



- Сегодня на полях Российско-Китайского форума межрегионального сотрудничества было подписано соглашение по созданию управляющей компании для российской-китайского инвестиционного фонда, - прокомментировал событие Максим Авдеев. - Планируется, что управляющая компания и станет тем административным органом, который будет определять направления расходования средств. В целом, значимость события в том, что это первый межрегиональный юаневый фонд, который будет ориентироваться на проекты членов межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, среди которых, разумеется, есть Ярославская область. Так что это потенциальный источник инвестиций и более широкий доступ к китайским партнерам.



Максим Авдеев подчеркнул: соглашение - один из шагов в системном развитии отношений с китайской стороной. Среди перспективных направлений он отметил сферу двигателестроения и энергетики.



Управляющая компания Фонда будет зарегистрирована в провинции Хэйлунцзян. Ее уставной капитал составит 5 миллиардов юаней или порядка 50 миллиардов рублей.



Следующим этапом работы станет регистрация управляющей компании и формирование самого фонда.