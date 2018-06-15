​В Ярославской области начались торжества по случаю 55-летия полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Участие в них принял глава региона Дмитрий Миронов.



Среди почетных гостей праздника были также заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, космонавты.



Открыли праздничную программу мероприятия на родине прославленной ярославны в селе Никульское Тутаевского района. Здесь был освящен строящийся храм святителя Николая Чудотворца. Первое богослужение провели митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и епископ Вениамин.



Первый кирпич в основание храма заложили больше года назад. Сегодня уже возведены стены, установлен купол, поднято 11 колоколов. Вокруг храма благоустроен сквер.



После праздничной литургии состоялось открытие обновленного музея «Космос». Здесь можно увидеть подлинные документы и вещи, отражающие основные этапы биографии первой женщины-космонавта. Установлено современныемультимедийные средства, которые позволят еще более ярко и доступно продемонстрировать посетителям масштаб исторического события с участием легендарной «Чайки».



- 55 лет назад, 16 июня 1963 года, Валентина Владимировна Терешкова совершила космический полет на корабле «Восток – 6». Мы всегда гордились и будем гордиться этим историческим прорывом – подвигом “Чайки”. Для нас большая честь отмечать эту дату вместе сВами — Валентина Владимировна, - сказал Дмитрий Миронов на открытии праздника. - Уже состоялась первая служба во вновь построенном храме Николая Чудотворца. Главное событие — его освещение, которое состоялось сегодня – в знаковый день памятного полёта. Масштабный ремонт проведен и в музее «Космос». И я хочу поблагодарить всех за проделанную работу.



- Несмотря на то, что впереди еще много трудов, храм на родине нашей великой «Чайки» достроен не полностью, но мы уже получили возможность присутствовать при его освящении. И это замечательное историческое событие, - сказал Николай Овсиенко. - Уверен, храм навсегда станет одним из символов и напоминаний о подвиге Валентины Терешковой.



Валентина Терешкова поблагодарила всех за организованный праздник и теплые слова.



- Спасибо вам, дорогие друзья! Я счастлива сегодня в этот знаменательный день, быть здесь. Особые слова благодарность хочу выразить нашему президенту, Владимиру Владимировичу Путину за помощь, поддержку, которые он оказывает моей родной земле - Ярославской области! – сказала она.



На мероприятии Валентине Терешковой был вручен Патриарший знак храмоздателя от Русской Православной Церкви. А первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов зачитал поздравительный адрес от Министра обороны Сергея Шойгу и наградил первую женщину-космонавта медалью за укрепление боевого содружества.



- Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах, - сказал Руслан Цаликов. - Вы первый генерал в истории вооруженных сил нашего государства. Вы символ Советского Союза и гордость сегодняшней России!



Для гостей торжеств обновленный музей подготовил большую праздничную программу «Космический пикник: время летать», которая будет длиться весь день. Также в ходе праздника пройдут выступления творческих коллективов, будут организованы мастер-классы, для любителей фильмов 60-х годов откроется летний ретрокинотеатр.