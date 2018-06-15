​В честь 55-летия полета в космос ярославской «Чайки» у Культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой юные ярославцы запустили в небо 55 воздушных шаров. Здесь прошла праздничная программа «Выше звезд». Мероприятие посетили губернатор Дмитрий Миронов, Валентина Терешкова.



- Ровно 55 лет назад, наша легендарная «Чайка» покорила космос. И для нас большая честь отметить этот юбилей вместе с Валентиной Владимировной, - сказал Дмитрий Миронов. - Сегодняшний день - это своего ряда финал тех мероприятий, которые мы проводили в преддверии юбилея. Это и всероссийский конкурс «Чайка», традиционно объединяющий талантливых девушек со всей России, который курирует Валентина Владимировна. Это наша совместная работа с фондом «Память поколений» и помощи ветеранам. Вместе с Валентиной Владимировной совсем недавно мы стали свидетелями исторического события – запуска с космодрома «Байконур» очередной экспедиции на международную космическую станцию. Хочу отметить также, что готовится к этому событию мы начали заранее. В родном селе, в Никульском построен храм Николая Чудотворца. Именно сегодня – в день памятного полёта – он был освящен. Отремонтирован, и обновлён музей «Космос».



В планетарии на площадке радиосвязи регионального отделения Союза Радиолюбителей России Валентина Терешкова вышла на связь с радиолюбителями всего мира. С праздником ярославскую «Чайку» поздравили, в частности, радиолюбители из Донецкой народной Республики.



– Спасибо всем радиолюбителям, кто слышит меня, за вашу поддержку и любовь, за преданность спорту и своему делу! Хочу пожелать вам новых побед и достижений в радиоспорте! – сказала Валентина Терешкова.



Среди почетных гостей были также прославленная фигуристка и государственный деятель Ирина Роднина и космонавты Владимир Джанибеков, Юрий Маленченко и Сергей Крикалев.



- Она была для нас примером тогда, и остается человеком, на которого мы равняемся, сейчас. Преданность космонавтике и родной земле – этому стоит поучится всем! – отметил Сергей Крикалев.



В звездном зале центра Валентина Терешкова встретилась с победителями областного конкурса творческих работ «Мы – дети Галактики». Всего в мероприятии приняли участие около 700 ребят со всех районов области. Авторам лучших работ первая женщина-космонавт вручила дипломы, а также пригласила их на экскурсию в Звездный городок.



После церемонии награждения свой подарок Валентине Терешковой сделали воспитанники центра «Перспектива». Они представили инсталляцию «Тайны Космоса».



Также в этот день состоялось открытие выставки «Валентина Терешкова – путь к звездам», на которой представлены уникальные фотографии, подарки и личные вещи первой женщины-космонавта.