​Праздничные мероприятия, посвященные 55-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в космос, продолжились на Волжской набережной Ярославля.



В районе Стрелки состоялось грандиозное красочное шоу. Открыл праздник молодежный флешмоб «Валентина-твист». Около полутора тысяч юношей и девушек выступили с танцевальным представлением. Под ретро-мелодии они исполнили зажигательные танцы. С верхнего яруса набережной за происходящим наблюдала сама Валентина Терешкова вместе с главой региона Дмитрием Мироновым и другими почетными гостями праздничных мероприятий. Среди них была и прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.



- Я поздравляю всех ярославцев с этим грандиозным праздником! И я счастлива сегодня быть здесь и разделить его с вами! - сказала Ирина Роднина. - Имя Валентины Терешковой навсегда вписано в мировую историю! А значит, мы всегда будем гордиться ей и ее подвигом!



Продолжилось шоу парадом техники в акватории Волги. В показательных выступлениях приняли участие катера судостроительного завода «Вымпел», пожарно-спасательный водометный катер, уникальная яхта компании «Паритет».



Действо на воде сменилось представлением в воздухе. Настоящим праздником для всех ярославцев стало выступление знаменитой авиационной группы Военно-воздушных сил России «Русские витязи». В небе над городом фигуры высшего пилотажа летчики исполнили на самолетах СУ-30 СМ.