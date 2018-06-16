​Кульминацией праздничных мероприятий, посвященных юбилею полета в космос Валентины Терешковой, стал торжественный вечер «Легенда о Валентине». Он прошел в городском культурно-зрелищном центре.



Гостей, среди которых были известные политические и общественные деятели, руководители федеральных ведомств, депутаты, летчики-космонавты, приветствовал глава региона Дмитрий Миронов.



- Для жителей области тот полет имел особое значение: в космос отправилась простая ярославская девушка из народа, которую хорошо знали и на шинном заводе, и на комбинате «Красный Перекоп». И все эти годы Валентина Владимировна остаётся не только самым известным и любимым человеком нашей области, но и образцом патриотизма, мужества и верности своей Родине, – сказал Дмитрий Миронов. - Нет другого человека, который сделал бы так много для своих земляков. При содействии Валентины Терешковой в регионе строились заводы и больницы, открывались школы и детские сады, ярославские артисты показывали своё искусство по всему миру. Сегодня в Ярославле работает уникальный Культурно-просветительский центр имени Терешковой, в который едут дети не только нашего, но и соседних регионов. Дорогая Валентина Владимировна, мы любим Вас и гордимся тем, что нам довелось стать вашими современниками. Будьте счастливы!



Валентина Терешкова поблагодарила Дмитрия Миронова и всех гостей за поздравления.



- Мне повезло родиться и жить в замечательном городе среди прекрасных людей, - сказала Валентина Терешкова. – Хочу отметить, что мне выпала огромная честь стать частью славной истории нашей страны. Россия – великая космическая держава. Наши конструкторы могут создавать космические корабли, специалисты готовить космонавтов для работы в открытом космосе. И сегодняшний день – безусловно, не только мой, это наш общий праздник!



В этот вечер для зрителей был показан документальный фильм «Легенда о Валентине». Музыкальное сопровождение картины обеспечили музыканты камерного оркестра «Московская камерата» и юные солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов.



Со сцены выступили также популярные артисты. Среди них - народная артистка Грузинской ССР и Российской Федерации Тамара Гвердцители, оперный певец Аскар Абдразаков.



Поздравить Валентину Терешкову, жителей и гостей города прибыли также артисты одного из крупнейших армейских художественных коллективов страны - академического ансамбля песни и пляски Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.



В фойе центра была представлена тематическая фотовыставка, посвященная полету в космос Валентины Терешковой.