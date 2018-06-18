|16 июня в рамках открывшегося Российско-Китайского форума межрегионального сотрудничества состоялось подписание соглашения, направленного на формирование управляющей компании Российско-Китайского юаневого инвестиционного фонда.
О создании самого фонда, деятельность которого нацелена на инвестиционную поддержку российских региональных проектов, было объявлено в начале июня в рамках государственного визита Президента РФ Владимира Путина в КНР. Создание управляющей компании – следующий шаг в организации работы фонда.
Как сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, фонд был создан также при участии межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, председателем российской части которого является губернатор Дмитрий Миронов.
– Сегодня на полях Российско-Китайского форума межрегионального сотрудничества было подписано соглашение по созданию управляющей компании для Российско-Китайского инвестиционного фонда, – прокомментировал событие Максим Авдеев. – Планируется, что управляющая компания станет тем административным органом, который будет определять направления расходования средств. В целом значимость события в том, что это первый межрегиональный юаневый фонд, который будет ориентироваться на проекты членов межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Среди них, разумеется, есть Ярославская область. Так что это потенциальный источник инвестиций и более широкий доступ к китайским партнерам.
Максим Авдеев подчеркнул: соглашение – один из шагов в системном развитии отношений с китайской стороной. Среди перспективных направлений он отметил сферу двигателестроения и энергетики.
Управляющая компания фонда будет зарегистрирована в провинции Хэйлунцзян. Ее уставный капитал составит 5 миллиардов юаней, или порядка 50 миллиардов рублей.
Следующим этапом работы станет регистрация управляющей компании и формирование самого фонда.
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