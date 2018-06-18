​Уважаемые жители Ярославской области!



В истории нашей страны 22 июня 1941 года – дата, наполненная особым трагизмом.



Нет в России семьи, которой бы не коснулась своим смертоносным пламенем начавшаяся война. Наш священный долг – помнить имена, чтить безвестных героев, павших на фронтах, сгинувших в нацистских лагерях, погибших при бомбардировках городов и сел, умерших от голода и холода в блокадном Ленинграде.



Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто, невзирая на лишения и боль утрат, на передовой и в тылу приближал Победу, перед мужеством всех участников и свидетелей Великой Отечественной.



День памяти и скорби по жертвам фашистского вторжения, болью отзываясь в сердце каждого из нас, служит громким предостережением грядущим поколениям.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов