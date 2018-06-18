​Уважаемые жители Ярославской области!

В истории нашей страны 22 июня 1941 года – дата, наполненная особым трагизмом.

Нет в России семьи, которой бы не коснулась своим смертоносным пламенем начавшаяся война. Наш священный долг – помнить имена, чтить безвестных героев, павших на фронтах, сгинувших в нацистских лагерях, погибших при бомбардировках городов и сел, умерших от голода и холода в блокадном Ленинграде.

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто, невзирая на лишения и боль утрат, на передовой и в тылу приближал Победу, перед мужеством всех участников и свидетелей Великой Отечественной.

День памяти и скорби по жертвам фашистского вторжения, болью отзываясь в сердце каждого из нас, служит громким предостережением грядущим поколениям.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
10:00
27 просмотров
2018.06.18 Дмитрий Миронов: «Наша задача – расширять межрегиональные контакты России и Китая»
2018.06.18 Три несанкционированные свалки отходов общим объемом более 120 кубометров ликвидированы в Тутаевском районе
2018.06.18 Определены финалисты регионального конкурса «Семья года»
2018.06.18 Проведена проверка экологической безопасности полигона ТКО в Угличском районе
2018.06.18 Максим Авдеев: «Создание управляющей компании юаневого фонда усилит взаимодействие наших предприятий с китайскими партнерами»