​В рамках формирования в регионе новой экологической политики, в частности совершенствования системы по обороту твердых коммунальных отходов, в регионе проводятся проверки объектов мусоросортировки и полигонов. В частности, специалистами департамента охраны окружающей среды и природопользования была завершена проверка полигона в Угличском районе.



– В ходе обследования территории полигона было установлено, что работы по очистке обрывной канавы проведены в полном объеме. Меры направлены на недопущение попадания каких-либо стоков, включая осадки, грунтовые и дренажные воды, за территорию полигона, – рассказал начальник отдела оборота твердых бытовых отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования области Артем Назаров. – Утечек из данной канавы не выявлено, фактов сброса фильтрата в окружающую среду и поступления каких-либо стоков в Селивановский ручей также не зафиксировано.



Как сообщил Артем Назаров, в ближайшее время полигон ожидает модернизация. Работы предусмотрены рамками соглашения, заключенного между ООО «Хартия» и администрацией района. Будут обустроены очистные сооружения, появятся пруд-испаритель и автовесовая. Планируются также реконструкция технологической карты, монтаж дренажной системы и обустройство дороги по контуру полигона. Стоимость проекта – около 25 миллионов рублей. Предполагается, что работы будут завершены к концу следующего года.



В настоящее время уже заключен договор на осуществление проектных и изыскательских работ. Проведены мероприятия по подготовке к началу строительства, закуплены необходимые материалы.



Безопасность сферы захоронения отходов находится под постоянным контролем Правительства области. На сегодняшний день на территории региона осуществляют деятельность 18 полигонов для размещения твердых бытовых отходов и один для промышленных отходов. В планах – модернизация всех объектов с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках сотрудничества с региональным оператором в сфере оборота ТКО.



Полигон у деревни Красной под Переславлем-Залесским готовится к рекультивации. Разработана проектно-сметная документация. Проект уже прошел публичные слушания. Проведена работа по включению полигона в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Лицевая часть объекта засыпана инертным материалом, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания. Осенью этого года в Министерство природных ресурсов и экологии будет направлена заявка на включение мероприятий по рекультивации этого полигона в приоритетный проект «Чистая страна». Кроме того, планируется, что объект будет включен в региональную программу по обращению с отходами на 2019 год.