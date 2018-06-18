​В Ярославской области определились финалисты регионального конкурса «Семья года». Организатор мероприятия – управление по социальной и демографической политике Правительства области. Смотр-конкурс проводится в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». Его участники – лучшие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. В первом этапе конкурса отбор прошли 30 семей из 12 муниципальных образований. Во втором в финал вышли 12 семей.



– Оргкомитету предстоит сложная задача – выбрать самых достойных, чьи заслуги в воспитании детей могли бы стать примером для подражания, – сказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Татьяна Корбут. – Основной целью конкурса является пропаганда именно семейных ценностей и лучших практик воспитания, а также укрепление роли семьи в обществе. Победителю смотра-конкурса присваивается звание «Семья года», а семьи-финалисты, не ставшие победителями, награждаются дипломами и памятными подарками.



Церемония награждения семьи года и участников областного смотра-конкурса состоится 8 июля в КЗЦ «Миллениум» в рамках мероприятий XIII международного кинофестиваля «В кругу семьи».