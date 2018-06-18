​В мае в ходе очередного рейда сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования выявили три несанкционированные свалки в Тутаевском районе. Отходы были размещены в полосе отвода автомобильной дороги Кузьминское – Осташево – Столбищи – Рождественное и на обочине грунтовой автодороги от деревни Ильинское в сторону деревни Манцурово.



Для ликвидации свалок материалы надзорных мероприятий были направлены в районную администрацию. Однако установить виновника несанкционированного размещения отходов в ходе административного расследования не удалось.



– Мероприятия по ликвидации свалки в полном объеме были проведены администрацией Тутаевского муниципального района, – рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Всего было вывезено 126,5 кубометра отходов.



За два месяца в регионе выявлено 80 несанкционированных свалок. Во всех муниципальных образованиях проходят активные работы по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов. По установленным фактам проводятся административные расследования. На данный момент ликвидировано 10 крупных несанкционированных свалок.



Справка



Штраф за несанкционированное размещение отходов: для граждан – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.