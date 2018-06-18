​17 июня глава региона Дмитрий Миронов прибыл в китайский Харбин, где встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжаном Цинвэем. Мероприятие продолжило программу пребывания ярославской делегации в Китайской Народной Республике.



Дмитрий Миронов поблагодарил Чжана Цинвэя за приглашение посетить город и выразил уверенность, что визит послужит укреплению российско-китайских региональных связей.



– Договоренности, достигнутые главами наших стран на прошлой неделе, должны быть реализованы в том числе при участии межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, который мы с вами, господин Чжан Цинвэй, возглавляем. Наша задача – расширять межрегиональные контакты двух стран, содействовать углублению взаимного понимания и традиционной дружбы наших народов, – сказал Дмитрий Миронов. – В этой связи очень важно создавать новые инструменты, помогающие развитию межрегионального сотрудничества России и Китая. И сегодня мы могли бы обсудить вопрос потенциальных совместных инвестиционных проектов Ярославской области и провинции Хэйлунцзян, а также сформировать ряд новых механизмов, с помощью которых будем привлекать инвестиции в проекты торгово-экономического сотрудничества как в России, так и в Китае.



Накануне, напомним, в Харбине состоялось подписание соглашения по созданию управляющей компании Российско-Китайского юаневого инвестиционного фонда. Организация, нацеленная на инвестиционную поддержку российских региональных проектов, создана при участии межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, председателем российской части которого является Дмитрий Миронов.



– Благодаря поддержке лидеров наших стран китайско-российские отношения находятся сейчас на самом высоком уровне. Между Китаем и Россией есть политическое доверие. Дружба между нашими народами только укрепляется, – отметил Чжан Цинвэй. – И мы понимаем, что масштаб межрегионального сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу и другие направления, необходимо увеличивать.



В ходе переговоров стороны договорились также о создании Центра подготовки и консультаций руководителей регионов России и Китая. Это будет еще один инструмент в работе межрегионального совета. Планируется, что центр откроет свои двери до конца этого года и обеспечит региональных лидеров необходимой информацией в сфере российско-китайского сотрудничества.



На встрече было также отмечено, что Ярославская область уже сотрудничает с китайскими партнерами в осуществлении ряда важных проектов. Ярким примером такой работы стало строительство на территории области парогазовой установки мощностью около пятисот мегаватт с участием крупнейшей китайской корпорации «Хуадянь». А в 2016 году был запущен уникальный проект «Дакайтаова». Он переводится как «Открой матрешку». С его помощью за два года качественно расширилось присутствие товаров российских региональных производителей на рынке Китая.



В завершение Дмитрий Миронов пригласил Чжана Цинвэя и его китайских коллег посетить Ярославскую область с ответным визитом.