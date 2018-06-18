|В ходе внеплановой проверки сотрудниками департамента охраны объектов культурного наследия области были выявлены нарушения на объекте «Усадьба Шапулиных – Сорокиных: флигель западный» в Ярославле. Специалисты установили, что собственник начал разбирать несущие конструкции здания.
– В охранном обязательстве прописаны требования к сохранению объекта культурного наследия. Необходимы разработка проектной документации и согласование ее в уставном порядке, а затем получение разрешения на выполнение работ, – пояснил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Разрешение на данном объекте собственник не получал и разобрал здание самовольно.
Объект «Усадьба Шапулиных – Сорокиных: флигель западный» расположен в центре города, на улице Большой Октябрьской. По оценке специалистов, флигель имеет градостроительное значение, формируя линию исторического квартала и облик улицы, расположенной в границах объекта федерального значения «Исторический центр города Ярославля».
По итогам проведенной проверки департамент подготовит акт. Собственник получит предписание об устранении нарушений.
– Если требования будут проигнорированы, мы вправе изъять данный объект, – сообщил Александр Филяев.
Справка
Флигель был построен как хозяйственный корпус. В составе усадьбы Шапулиных – Сорокиных объект имел второстепенное значение.
На главном, западном фасаде здания располагался лаконичный декор, выполненный в стилистике классицизма. Сохранились кирпичный профилированный карниз, лопатки, элементы руста стен и ниш, расположенных по осям оконных проемов.
Кирпичное здание объекта построено в конце XIX века как служебная хозяйственная постройка в составе городского усадебного комплекса. В начале ХХ века в здании размещались прачечная и погреб. Сама усадьба в середине XIX принадлежала ярославским купцам Шапулиным. В начале ХХ века – потомственному почетному гражданину города Ярославля Сергею Сорокину.
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вчера, 14:15
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