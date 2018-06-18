​20 июня в Правительстве области пройдет общественное обсуждение адресной программы дорог в Ярославле, которые дополнительно будут отремонтированы в этом году. Во встрече могут принять участие все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться в срок до 17.30 19 июня, позвонив по телефону (4852) 78-62-86 или направив сообщение на электронную почту danilovanv@yarregion.ru с указанием своего имени и контактного телефона.



В конце минувшей недели член экономического совета при Президенте России, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик встретился с губернатором области Дмитрием Мироновым и сообщил о своем решении официально зарегистрироваться в Ярославле. Это принесет в консолидированный бюджет региона дополнительно 1,5 миллиарда рублей. Как сообщил глава региона, 400 миллионов из них планируется направить на ремонт автомобильных дорог в Ярославле. Определиться с перечнем объектов решено вместе с представителями экспертного сообщества и общественности.



- Губернатор неоднократно подчеркивал важность диалога с гражданскими активистами, контролирующими ход дорожных работ. Общественные обсуждения – это возможность получить обратную связь, услышать пожелания ярославцев, – сказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моиссеев. - Выделенные средства должны быть направлены на ремонт тех участков, которые приносят больше всего неудобств жителям.



Планируется, что на эти средства в нормативное состояние будут приведены порядка 80 проблемных участков в Ярославле. Отобранные объекты будут ремонтироваться так называемыми «картами», протяженность которых составит около 100 метров каждая.



В обсуждении адресного перечня дорог примут участие также руководители регионального департамента дорожного хозяйства и департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.