​Вопросы кадрового обеспечения ярославских предприятий обсудили в Правительстве области члены общественного совета при департаменте инвестиций и промышленности. Участники встречи – руководители предприятий и учебных заведений – отметили: за последние годы в решении проблем, связанных с обучением молодых специалистов, наметились позитивные изменения.



– Правительство Ярославской области проводит работу по решению проблемы нехватки квалифицированных кадров для промышленных предприятий. И уже есть позитивные изменения в этой сфере, – открывая заседание общественного совета, сказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Была организована акция «Неделя без турникетов», когда около тысячи учащихся школ, студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования и вузов познакомились с деятельностью предприятий области. На прошедшем в конце мая международном экономическом форуме в Петербурге губернатором Дмитрием Мироновым и ректорами трех вузов региона было подписано соглашение о создании Ассоциации технологического развития.



Основными направлениями деятельности научно-технологической платформы, по словам Галины Пенягиной, станут как раз кадровое обеспечение промышленности, работа с инновациями, внедрение на предприятиях технологических стандартов и распространение лучших технологий.



Члены общественного совета отметили положительный опыт решения кадровых проблем сразу на нескольких ярославских предприятиях. Так, на Ярославском радиозаводе создана базовая кафедра, где студентов обучают опытные специалисты. На заводе по производству строительной техники «Комацу» функционирует учебный класс, где молодые сотрудники изучают стандарты безопасности труда на промышленном предприятии.



Члены общественного совета приняли решение содействовать информационному распространению лучших практик, а также создать каталог рабочих мест для молодых специалистов.