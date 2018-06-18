​В Ярославской области возрождают производственные традиции прошлого. На базе бывшего завода «Угличмаш» будет создан современный цех по производству подъемников и изделий из композитных материалов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.



Новое предприятие «Завод подъемников Углич» планирует начать выпуск подъемных машин, не имеющих аналогов в России, уже к концу года. Объем инвестиций – порядка 500 миллионов рублей. На предприятии планируется создание не менее 350 новых рабочих мест.



– Инвестиционный блок Правительства Ярославской области в прошлом году начал деятельность по реновации работы закрывшихся предприятий региона. Но восстанавливать их можно по-разному, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – В данном случае инвестор купил площадку одного из старейших заводов Углича и на его базе создает новое производство, которое продолжит традицию выпуска подъемной техники, даст новые рабочие места и дополнительные налоги в региональный бюджет.



За время банкротства предприятия территория завода пришла в упадок. Чтобы привести ее в порядок, инвестору пришлось заново проводить коммуникации, заливать полы, закупать большинство станков. В настоящее время выполнен ремонт в цехах, заказано оборудование. Его доставка и установка планируются к концу 2018 года, после этого начнется выпуск продукции.



Следующим этапом станет создание инновационного производства подъемников с композитной стрелой. Технология позволяет поднять человека на высоту до 62 метров. Это примерно на 20 метров выше, чем могут обеспечить существующие сейчас подъемники с металлическими стрелами. Аналогов композитной стрелы, которую планируется выпускать в Угличе, нет во всем мире – это инновационная разработка самого предприятия.



– Мы хотим сделать компетенцию по композитам в Угличе. Занять нишу по производству композитных материалов для судостроения, автопрома и любой сферы, где требуются детали легче металлических, – рассказал инициатор проекта, председатель совета директоров ООО «Завод подъемников Углич» Ярослав Дмитриев. – Мы создаем производство в Угличе, потому что нам подошли существующие цеха и трудовой потенциал территории. Кроме того, мы получили меры поддержки от регионального Правительства. Я восхищен Ярославской областью и тем, как здесь строится работа.



Первое в России производство подъемных машин было создано компанией в Ивановской области в 2016 году. В настоящее время идет реализация проекта в Угличе с учетом полученного успешного опыта.