​19 июня в Шанхае прошла встреча губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и мэра крупнейшего по численности населения города Китая господина Ин Юна, на которой были подняты вопросы расширения регионального сотрудничества. Мероприятие продолжило программу пребывания нашей делегации в Китайской Народной Республике.



По словам Дмитрия Миронова, Ярославская область готова к наращиванию темпов сотрудничества с Шанхаем по целому ряду направлений, от торгово-экономических до культурных и туристических.



– Мы готовы к дальнейшему расширению наших торговых связей. Экономический потенциал Ярославской области постоянно растет. Нашими ведущими отраслями являются машиностроение, химическая промышленность, приборостроение, производство энергетического оборудования. Хорошие перспективы есть в фармацевтике. В регионе создан уникальный фармацевтический кластер, в рамках которого построено несколько современных предприятий, подготовлены квалифицированные кадры. Китайская медицина традиционно славится во всем мире. Уверен, что мы можем найти взаимные интересы в этой сфере, – сказал Дмитрий Миронов на встрече с господином Ин Юном. – Кроме того, Ярославская область готова сотрудничать с Шанхаем в сфере туризма. За последние несколько лет возможности региона по приему туристов серьезно расширились: построено несколько современных отелей, разработаны новые туристические маршруты.



Мэр китайского мегаполиса, в свою очередь, выразил уверенность, что число российских, а в частности, ярославских компаний в зоне свободной торговли Шанхая будет только увеличиваться.



– Напомню, что этот и следующий годы объявлены Годами межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики, – сказал господин Ин Юн. – Шанхай готов в рамках стратегического партнерства и взаимодействия расширять сотрудничество с российскими регионами, в том числе и с Ярославской областью.



Дмитрий Миронов рассказал также, что в регионе большое внимание уделяется созданию «зеленого коридора» для инвесторов, сокращению сроков получения разрешительной документации. А сопровождением всех инвестиционных проектов занимается созданная в прошлом году Корпорация развития Ярославской области.



В завершение встречи глава региона пригласил господина Ин Юна посетить Ярославскую область.