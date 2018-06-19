​В рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в областном центре ремонт дворов уже выполнен более чем на 30 процентов. Активные работы идут во всех районах города.



Так, в результате благоустройства придомовых территорий только одного из дворов Дзержинского района будут улучшены условия проживания порядка 600 семей.



– На улице Урицкого во дворе домов №32, 34, 36 предусмотрен большой объем работ, – рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Будут отремонтированы внутридворовые проезды с бордюрами, появятся пешеходные дорожки, современная детская площадка, обустроены парковочные площадки, которые уже подготовлены для асфальтирования, установлено освещение и реконструирована контейнерная площадка. Всего на эти цели предусмотрено более 12 миллионов рублей.



Подрядчик уже частично выполнил опиловку старых деревьев. После окончания дорожных работ во дворе многоквартирных домов появятся ограждения для зоны отдыха, новые скамейки и урны. Аналогичное благоустройство запланировано по проезду Моторостроителей. Там рабочие уже приступили к асфальтировке дорог.



В этом году у Дзержинского района есть шансы оказаться в лидерах по завершению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!».



– В проекте будут задействованы дворы порядка 30 домов, – рассказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. – Самый большой объем работ запланирован на улице Труфанова.



Как сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, в связи с неустойчивой погодой подрядные организации работают без выходных. На всех объектах подрядчики должны завершить работы до 1 августа. В этом году в рамках программы «Решаем вместе!» в областном центре отремонтируют дворы с охватом 120 многоквартирных домов.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.