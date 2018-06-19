​В Ярославской области с ознакомительным визитом побывали представители ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В течение двух дней гости посещали промышленные предприятия региона. Сотрудникам крупнейших российских авиастроительных предприятий удалось побывать на 13 производствах как в самом Ярославле, так и в Рыбинске, Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском.



– Тринадцать предприятий – это не конечный список, – пояснил председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – Мы подразумеваем, конечно, большой перечень производителей, которые могут участвовать в непростой цепочке кооперации в авиастроительной отрасли. Кроме того, будет дорабатываться список продукции, которую в рамках импортозамещения смогут выпускать для Объединенной авиастроительной корпорации ярославские предприятия.



Так, например, на Ярославском радиозаводе делегация, представляющая корпорацию, посетила сборочное производство, ознакомилась с бортовой авиационной аппаратурой связи и средствами поиска и спасения, выпускаемыми на предприятии. Причем гости интересовались не только продукцией завода, но и стратегическими перспективами его развития. Генеральный директор предприятия



Сергей Якушев считает, что подобные деловые встречи просто необходимы как для расширения кооперационных связей отдельных предприятий, так и для развития экономики региона в целом. Первый заместитель генерального директора – технический директор ЯРЗ Владимир Филимонов рассказал гостям о возможностях Ярославского радиозавода, отметив, что сотрудничество с корпорацией может стать значимым этапом в его развитии.



– Мы надеемся на достойное место в кооперации по созданию современной авиационной техники и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество с Объединенной авиастроительной корпорацией в части использования продукции и производственных возможностей радиозавода, – пояснил Владимир Филимонов. – Особенно актуальным на сегодняшний момент мы считаем участие в освоении рынка гражданского самолетостроения.



Ярославская область входит в сферу интересов авиастроителей, которые в рамках программ по импортозамещению работают над расширением списка отечественных поставщиков различных видов продукции. Планируется, что в начале июля регион посетит президент корпорации Юрий Слюсарь.