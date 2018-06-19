​19 июня губернатор области Дмитрий Миронов в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику встретился с генеральным консулом Российской Федерации в Шанхае Алексеем Евсиковым.



Глава региона рассказал ему о прошедших в рамках делового визита ярославской делегации в Китай мероприятиях и встречах и выразил надежду, что генеральное консульство поддержит инициативы региона в развитии российско-китайского межрегионального сотрудничества.



– Объемы торговли Ярославской области с Китайской Народной Республикой растут. Так, в прошлом году по сравнению с 2016 годом рост импорта составил 21,5 процента, рост экспорта – 18 процентов. В свою очередь, мы готовы к дальнейшему укреплению наших торговых и культурных связей, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы уже провели презентацию российско-китайских региональных туристических возможностей. Члены нашей делегации приняли участие в переговорах между турпредприятиями России и Китая. Кроме того, была организована презентация инвестиционного потенциала Ярославской области. В ходе встреч был затронут вопрос организации возможных совместных инвестиционных проектов нашего региона и провинции Хэйлунцзян. Мы надеемся на вашу помощь и поддержку в дальнейшем развитии и укреплении межрегиональных отношений.



Алексей Евсиков заверил, что консульство готово оказать всестороннюю поддержку мероприятиям, связанным с российско-китайским межрегиональным взаимодействием.