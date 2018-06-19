​23 июня в 11 часов на Волжском бульваре состоится торжественная церемония открытия патриотического мероприятия-ярмарки «Служу Отечеству – 2018». Основная идея организаторов – в доступной и интересной форме дать ярославцам возможность получить максимум информации о работе силовых ведомств – принадлежит управлению Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.



В мероприятии примут участие сотрудники силовых ведомств региона – УФСИН, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС, УМВД, УФНС, УФСНГ, а также представители военной прокуратуры, ГИБДД УМВД России по Ярославской области, Ярославской таможни и казачества.



Гостей праздника ждет насыщенная программа: осмотр техники и спецоборудования, ярмарка вакансий, презентации о работе силовых структур, мастер-классы по строевой подготовке, сборке и разборке оружия, стрельбе по мишени в электронном тире. Кроме того, участников мероприятия ждут конкурсы, концертная программа и угощение из полевой кухни.



Справка



Патриотическое мероприятие «Служу Отечеству – 2018» проводится в целях информирования жителей области о деятельности силовых структур, патриотического воспитания молодого поколения, повышения имиджа сотрудников правоохранительных органов, а также привлечения кандидатов на службу в силовые ведомства.