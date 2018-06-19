|Стали известны результаты ЕГЭ по химии и истории, которые состоялись 4 июня. Еще пять ярославских выпускников получили высший балл за единый госэкзамен.
Трое ребят заработали максимальную оценку по химии. Всего в этом году в нем приняли участие 670 человек. Выросло и количество тех, кто успешно сдал экзамен и набрал от 80 до 100 баллов.
Еще два выпускника набрали высшее количество баллов на экзамене по истории. В 2018 году этот предмет сдавали 822 человека.
Ранее в этом году высшие баллы за ЕГЭ получили 9 человек, причем ярославский выпускник Георгий Голованов смог набрать 100 баллов сразу по двум предметам – информатике и профильной математике.
Справка
Для получения официальных результатов следует обращаться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на ЕГЭ.
Дополнительно можно ознакомиться с предварительными результатами ЕГЭ в специальном сервисе: http://check.ege.edu.ru/, а также на портале
государственных услуг.
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