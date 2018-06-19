​Продолжается проверка детских загородных лагерей. Сегодня заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев посетил палаточный лагерь в Борисоглебском районе. Сейчас здесь отдыхают около 250 детей.



– Мы продолжаем проверку летних загородных лагерей, где проводят свои каникулы юные ярославцы. А с таких мест отдыха, как этот палаточный лагерь, особый спрос. Ведь ребята живут фактически на природе, – сказал Игорь Селезнев. – Сейчас здесь находятся школьники из разных уголков Ярославской области. Возраст воспитанников разный, самым маленьким 8 лет. И важно внимательно следить, чтобы ребята не замерзли или, наоборот, не перегрелись. Как мы видим, здесь все нормы выполняются в полном объеме. Детям нравятся такие немного спартанские условия.



Несмотря на то, что лагерь палаточный, он имеет ограждение и круглосуточную охрану. Все меры пожарной и антитеррористической безопасности соблюдаются. Дети находятся под постоянным контролем педагогов. Работают медицинский пункт и изолятор. Сами школьники говорят, что с удовольствием проводят здесь каникулы и ни за что не променяют палаточные условия на корпуса с мягкими кроватями.



Областной профильный палаточный лагерь «72-й туристский слет обучающихся образовательных организаций Ярославской области» открыл свою смену 15 июня. Мальчишки и девчонки изучают здесь премудрости спортивного туризма – каждый день посвящен отдельной дисциплине.



Всего в регионе в летние каникулы будет работать 480 детских организаций, 22 из которых – загородные. Планируется, что в течение летней оздоровительной кампании в них смогут отдохнуть 55 тысяч юных жителей региона.