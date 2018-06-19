​Основные направления подготовки к новому учебному году сегодня рассмотрели на заседании комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Одной из главных тем обсуждения стала безопасность учащихся.



– Вопросы готовности образовательных организаций к новому учебному году находятся на постоянном контроле Правительства области. Особое внимание уделяется требованиям санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Поэтому органам местного самоуправления рекомендовано включить в состав комиссий по приемке образовательных организаций к новому учебному году представителей региональных управлений МВД, МЧС, Роспотребнадзора, Росгвардии, а также ФСБ и Ростехнадзора.



Благодаря реализации ведомственной целевой программы областного департамента образования в регионе происходит поэтапное обновление парка школьных автобусов. Это способствует обеспечению безопасности перевозок учащихся.



Кроме того, в прошлом году дополнительно в рамках соглашения Правительства области и российской автомобильной компании «Группа ГАЗ» в школы Ярославского, Первомайского, Гаврилов-Ямского и Некоузского муниципальных районов было передано четыре новых школьных автобуса.



В настоящее время перевозку детей в 17 муниципальных районах области осуществляют 238 школьных автобусов на 367 утвержденных маршрутах. Для обеспечения безопасности перевозок детей два раза в год проходят комиссионные обследования с привлечением органов ГИБДД и дорожных организаций по состоянию автомобильных дорог, пунктов посадки и высадки детей на маршрутах регулярных перевозок.



Как отметила директор департамента образования области Ирина Лобода, подготовка к новому учебному году в регионе идет в плановом режиме. Окончательные итоги этой работы будут представлены депутатам в сводном докладе не позднее 20 августа после совещания с участием ответственных лиц муниципальных образований, курирующих данное направление.