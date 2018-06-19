​19 июня в Ярославле подвели промежуточные итоги уникальной программы профессионального развития для педагогов «Преобразование». Наша область стала первым регионом, где ее реализовали на практике.



– Мы хотели создать новые возможности для качественного изменения работы педагогов, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Для нас были и остаются принципиально важными такие моменты программы, как адресность и практикоориентированность. Главным результатом обучения педагогов должно стать понимание, личное проживание тех механизмов, благодаря которым разрабатываются и запускаются по-настоящему успешные проекты.



Программа «Преобразование» была разработана Фондом развития интернет-инициатив. В первоначальном конкурсном отборе в Ярославской области приняли участие 358 человек. Из них были отобраны наиболее активные педагоги, готовые к освоению новых подходов.



Победители отборочного этапа прошли недельный курс обучения по методикам ФРИИ. В их основе – внедрение в образование навыков и практик, которые обычно используют при запуске предпринимательских стартапов. Здесь они переработаны таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия учеников и развивать метапредметные навыки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.



Затем освоившие новые подходы преподаватели пробовали разрабатывать и запускать свои собственные школьные проекты и работать с проектами детей. На выпускном мероприятии педагоги представили свой опыт в этой сфере. Участникам программы, успешно завершившим практику, вручили удостоверения о повышении квалификации.



Также представители ФРИИ – эксперты в области стартапов и проектной деятельности – провели беседы, мастер-классы и деловые игры по тематике мероприятия.



Справка



Фонд развития интернет-инициатив – российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный по предложению Владимира Путина. Фонд инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, а также оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках акселератора.



Одними из целей деятельности фонда являются эффективное развитие и интеграция талантливой молодежи в экономику и промышленность России. Для этого в 2016 году фонд приступил к созданию комплексной системы выявления, развития и сопровождения талантливых детей и молодежи. Цели программы «Преобразование» соответствуют государственным приоритетам, установленным Президентом России В.В. Путиным, — повышение качества образования и привлечение детей и молодежи к участию в развитии цифровой экономики.



Соглашение о реализации программы профессионального развития педагогов «Преобразование» между Правительством Ярославской области и ФРИИ было подписано 26 декабря 2017 года.



В настоящее время программа «Преобразование» также реализуется в Подмосковье, Новгородской и Ленинградской областях.