​Тутаевский «Трактир Строганова» включен в Единый государственный реестр памятников истории и культуры РФ. Здание было построено 1822 году, пережило пожар и восстановление. В прошлом году в нем был выполнен ремонт с приспособлением под жилье, однако в настоящее время объект не используется.



– По результатам историко-культурной экспертизы департаментом принято решение о внесении данного памятника архитектуры в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, – сообщил директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. – По этому объекту будут подготовлены охранные обязательства по сохранению памятника для дальнейшего уведомления собственника о них. Теперь все работы на этом объекте собственник обязан согласовывать с департаментом.



Изначально домом владела мещанка Гурьева, а в 1844 году купец Салтыков открыл в нем трактир. Затем здание передавалось новым собственникам по наследству. С 1886 по 1896 год в нем располагались трактир и гостиница купца второй гильдии Федора Строганова. В 1897 году здание сгорело. С июня 1914 года объект находился во владении романов-борисоглебской мещанки В.А. Дылевой. Дылевыми же оно и было восстановлено.



В 1917 году здание домовладения выкупило Романов-Борисоглебское городское общество для устройства и размещения училища. После 1918 года оно муниципализировано в составе прочего городского имущества. В 1993-м было включено в список вновь выявленных объектов культурного наследия с наименованием «Трактир Строганова». В начале XXI века здание перешло в частную собственность.