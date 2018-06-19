​В Правительстве региона прошли публичные слушания об исполнении бюджета региона за 2017 год. В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты Ярославской области, других общественных организаций, заинтересованные граждане. С основным докладом выступил заместитель председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин.



– При формировании бюджета следующего года мы отталкиваемся от исполнения бюджетов прошедших лет. Строим финансовые прогнозы по доходам, анализируем исполнение госпрограмм, – сказал Илья Баланин. – Доходы региона в 2017 году составили почти 58 миллиардов рублей, расходы – более 60 миллиардов. Дефицит бюджета при этом составил порядка 2 миллиардов. Основными источниками доходов стали налоговые и неналоговые поступления, они составили более 50 миллиардов рублей.



Поступления от налога на доходы физических лиц составили 15 миллиардов 268 миллионов рублей. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 9 процентов, или на 1,3 миллиарда. По налогу на прибыль организаций рост составил 1,8 миллиарда. Еще почти 8 миллиардов, по словам Ильи Баланина, область получила из федеральной казны и Фонда содействия реформированию ЖКХ.



Вниманию общественности была представлена структура исполнения расходов областного бюджета в разрезе государственных программ. Было отмечено, что, как и в предыдущем периоде, сферам образования, здравоохранения, культуры, туризма, дорожного хозяйства, транспорта, сельского хозяйства уделено особое внимание.



Так, более 39 миллиардов рублей составили расходы на социальную сферу. Сдана школа в Туношне, введены в эксплуатацию два детских сада в Ярославле. Выполнены капитальные ремонты клинической больницы №9, больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева, Рыбинской городской больницы №1 и ряда других медучреждений. Во многие лечебные учреждения поступило дорогостоящее оборудование.



– Публичные слушания проходят по инициативе губернатора области. И это очень важные мероприятия. На таких встречах любой общественник, да и просто гражданин, житель региона, может задать интересующий вопрос представителю Правительства области, – сказала член областной Общественной палаты Елена Исаева. – Присутствующих, конечно, в основном интересовали темы, связанные с соцсферой, строительством дорог, развитием культуры. И на большую часть вопросов были даны ответы.



На дорожную деятельность в 2017 году было выделено 6,3 миллиарда рублей, 1 миллиард 300 миллионов из которых привлечено из федерального бюджета. В 2016 году поддержка федерации составила всего 300 миллионов рублей.



Расходы на отрасли производственной сферы в минувшем году составили 11,2 миллиарда рублей. За счет средств областного и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено более 480 миллионов. Всего в 2017 году на территории региона осуществляли хозяйственную деятельность почти тридцать тысяч средних и малых предприятий. Их оборот превысил 355 миллиардов рублей. Объем налогов на совокупный доход среднего и малого бизнеса, поступивших в консолидированный бюджет региона, вырос на 15 процентов и составил почти три миллиарда рублей.