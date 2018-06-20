​В Данилове разработан новый комплексный туристический маршрут. В тестовом режиме его оценили представители департамента туризма области и турбизнеса региона.



Маршрут, рассчитанный как на групповых, так и на индивидуальных туристов, позволит познакомиться с уникальной городской средой и знаковыми объектами города и района.



– Данилов имеет большой туристический потенциал. Сегодня он активно работает над созданием комфортной городской среды, инфраструктуры и турпродуктов, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Новую туристическую программу мы оцениваем вместе с туроператорами. Это интересное предложение, учитывающее главные изюминки территории и потребности современного туриста, а также отвечающее задачам туристического бренда региона.



В программе тура – посещение знаменитого тюремного замка. Это специализированное сооружение XIX века было упомянуто еще в воспоминаниях Александра Солженицына. Также в рамках поездки гостей ждет объезд храмов и соборов. В краеведческом музее им. П.К. Шарапова гостям предложат посетить мастерскую художника, где они познакомятся с творческим процессом мастера. Пешую экскурсию по историческому центру города с посещением Летнего сада, Преображенской площади и пруда, беседки будет сопровождать интерактивная костюмированная программа. В торговых рядах все желающие смогут купить уникальные изделия даниловских ремесленников. Разнообразят экскурсионный маршрут мастер-классы по кузнечному делу, сбиванию масла и приготовлению сыров.



Угощать гостей даниловцы планируют продуктами местного производства. Разработано специальное гостевое меню, основой которого станет продукция Даниловской птицефабрики. На обед здесь предложат копченые двухжелтковые яйца, куриную голень, запеченную в яблоках, знаменитые даниловские пироги и многое другое.



– Раньше мы предлагали туристам только топовые места, чаще всего Ярославль, Углич, Ростов, Переславль-Залесский, Мышкин. В Данилове я впервые и могу сказать, что этот город можно предлагать в качестве новинки. Экскурсоводам здесь действительно есть что показать, а гостям – что посмотреть. В ближайшее время мы пришлем свою экспертную оценку маршрута. Но уже сейчас можно сказать, что она будет высокой, – сказала представитель туристических операторов Ярославской области Любовь Кузьмичева.



Новый маршрут дополнит линейку специализированных туристических продуктов, разрабатываемых в Ярославской области в течение последнего года. В их числе – девять брендовых межмуниципальных маршрутов: «Территория первых», «Культурный код Ярославии», «Советская Ярославия», «Ярославская трапеза» и др. Также новые экскурсионные маршруты предлагают гостям все города ярославской Гардарики.