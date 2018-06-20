​Сегодня в КЗЦ «Миллениум» 14 магистров и бакалавров кафедры архитектуры Ярославского государственного технического университета представили свои выпускные квалификационные работы государственной аттестационной комиссии. Традиционно с 1995 года мероприятие имеет публичный характер.



Председателем комиссии является советник губернатора – главный архитектор региона Михаил Кудряшов, также в ее состав вошли ведущие архитекторы Ярославской области и преподаватель МАрхИ.



– Я в очередной раз с большой радостью вижу, сколько талантливых ребят у нас уходит в большую и, надеюсь, успешную профессиональную жизнь, – сказал Михаил Кудряшов. – Правительство области активно сотрудничает с университетом и кафедрой, думаю, эта практика будет продолжаться. Позиция ярославской высшей архитектурной школы в том, что выбранная студентами территория должна быть реальной и востребованной.



Процедура защиты проектов представляет собой презентацию. Студенты должны показать преимущества, обосновать конкретные планировочные и архитектурные решения, а также ответить на вопросы государственной комиссии. На представленных планшетах и макете каждый может рассмотреть детальную проработку идей.



– Наши студенты уже во время учебы принимают самое активное участие в разработке и реализации проектов и по губернаторской программе «Решаем вместе!», и по многочисленным региональным и федеральным конкурсам. Во многих из них они побеждают, – рассказала исполняющая обязанности ректора ЯГТУ Елена Степанова. – Я считаю, что именно практическая составляющая в образовательной деятельности крайне важна и для них, и для нас. Архитектурно-строительный факультет ЯГТУ является одним из сильнейших в Российской Федерации и по качеству подготовки, и по входным требованиям, которые мы предъявляем. На сегодняшний день мы если не первые в стране, то вторые после МАрхИ.



Второй год часть проектов посвящена конкретному муниципальному образованию по его заявке. В прошлом году это был Ростов Великий, в этом проекты разработаны для нескольких территорий Данилова с целью последующей их возможной реализации.



– Мы очень рады, что заключили соглашение о сотрудничестве, ребята разрабатывали девять наших территорий, и тот диалог, который выстроился, очень радует. Ни один из студентов не является жителем нашего города, и при этом все подошли к работе с большим вниманием, любовью и, безусловно, профессионально, – отметила глава городского поселения Данилов Наталья Косихина. – Мы очень благодарны и надеемся, что и впредь будем сотрудничать с архитектурно-строительным факультетом ЯГТУ и по губернаторскому проекту «Решаем вместе!», и по федеральным конкурсам.