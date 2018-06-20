​20 июня представители ветеранского сообщества и эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта посетили Ярославскую клиническую больницу №1. Мероприятие было организовано департаментом здравоохранения и фармации в рамках встреч, посвященных публичному обсуждению объединения медицинских учреждений Ярославля. Общественники пообщались с руководством больницы и лично осмотрели помещения, в которые переедут отделения и амбулаторно-поликлиническое звено больницы №5.



– Мы видим, что сейчас пациенты больницы №5 несколько напряжены, и их понять можно: любая реорганизация вызывает настороженность, особенно у пожилого населения, – отметила член регионального штаба ОНФ Ирина Комарова. – Но сегодня мы убедились, что и у руководства больницы, и у департамента здравоохранения и фармации есть понимание того, как будет организован процесс. Решение об объединении правильное и продиктовано самой жизнью.



Главный врач больницы №1 показал гостям помещения, в которых будет расположена поликлиника. Сейчас здесь начался ремонт. Уже понятно, где будут размещены регистратура, картохранилище, кабинеты узких специалистов и терапевтов – все в рамках федерального проекта по созданию новой модели поликлиники. На эти цели дополнительно выделят 46 миллионов рублей. Посетили общественники и отделение терапевтического стационара, а также 3-й и 4-й этажи больницы, где ремонт только предстоит сделать.



– На базе клинической больницы №1 сохранятся офтальмологическое отделение, терапевтический круглосуточный и дневной стационар с увеличением количества коек, – рассказал главный врач КБ №1 Сергей Луганский. – Откроются гинекологический дневной стационар и амбулаторно-поликлиническое учреждение, которое будет переведено из клинической больницы №5. После проведения необходимых торгов в середине сентября могут начаться уже плановые капитальные ремонты 3-го и 4-го этажей.



По итогам встречи общественники одобрили представленный им проект объединения медицинских учреждений и отдельно отметили работу руководства КБ №1. В ближайшее время подобные мероприятия пройдут на базе госпиталя ветеранов войн, куда после объединения переедут хирургическое, неврологическое и реабилитационное отделения больницы №5.