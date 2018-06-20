​20 июня губернатор Дмитрий Миронов встретился с основателем Ярославского камерного театра Юрием Ваксманом.



Глава региона поздравил известного актера с прошедшим днем рождения – в минувшее воскресенье Юрию Ваксману исполнилось 57 лет.



– В следующем году камерному театру исполняется 20 лет. Не сомневаюсь, что этот юбилей станет праздником для всего города. Знаю, что на спектаклях камерного театра свободных мест не бывает. Это лучший показатель того, что ваше искусство близко сегодняшнему зрителю, – сказал Дмитрий Миронов. – Правительство области по мере возможности старается поддерживать творческие инициативы деятелей культуры, в том числе и вашего театра. В прошлом году были выделены средства на проведение фестиваля «Просто хорошее кино».



В текущем году театр также выиграл конкурс проектов в сфере культуры. По словам Дмитрия Миронова, Правительство области и в дальнейшем будет в рамках своих полномочий финансировать подобные проекты через предоставление грантов по региональной программе государственной поддержки гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций.



Кроме того, Дмитрий Миронов отметил большую работу по пропаганде российского кино, организации кинофестивалей и обеспечению киносъемок в Ярославской области, которую проводит также основанная Юрием Ваксманом компания «Ярсинема».



Юрий Ваксман поблагодарил главу региона за поздравления и добрые слова.



– Вы уже сказали, что грядет большая дата – 20 лет нашему театру. И я приглашаю вас посетить праздничные мероприятия, которые будут предшествовать этому событию, – сказал Юрий Ваксман. – Департамент культуры помогает нам с подготовкой. Спасибо большое!



Также участники встречи обсудили вопросы, связанные с выделением «Ярсинема» помещения под съемочный павильон. Только в прошлом году компания была задействована в съемках 21 российского проекта. В среднем же в год на территории региона снимается 10 – 12 проектов.