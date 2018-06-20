​Подведомственная департаменту строительства Ярославской области структура снизила ставки по ипотеке. На строящееся жилье и перекредитование имеющегося кредита у АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Ярославской области» теперь они начинаются от 8,75 процента годовых, а оформить ипотеку на покупку готового жилья можно по ставке от 9 процентов.



– Для отдельных категорий граждан, в числе которых многодетные семьи, при покупке строящегося жилья действует особый вычет, – сообщил генеральный директор АО «АИЖК ЯО» Ярослав Ямнюк. – Таким образом, для них минимальная ставка по кредиту составит 8,5 процента годовых.



В АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Ярославской области» с 2018 года действует семейная ипотека с господдержкой для семей, в которых родился второй и третий ребенок. О необходимости изменения условий программы, чтобы ею могли воспользоваться все многодетные семьи, сказал 7 июня в ходе прямой линии Президент России Владимир Путин. В рамках программы заемщики могут оформить кредит на покупку строящегося жилья или перекредитоваться по ставке 6 процентов годовых.



Кроме того, АО «АИЖК ЯО» отменило надбавку при подтверждении дохода справкой по форме банка, а не справкой 2-НДФЛ.



Справка



Получить консультацию по программе «Ипотека с государственной поддержкой» можно в АО «АИЖК ЯО» по телефону 8 (4852) 23-00-84 или обратившись лично по адресу: Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 12. Условия предоставления, использования и возврата кредитов (займов) АО «АИЖК ЯО» опубликованы на сайте агентства: https://ярипотека.рф/ipoteka_pr/sem-ipoteka/.