​20 июня глава региона принял участие в заседании Координационного совета по вопросам межнациональных отношений. Открывая встречу, губернатор подчеркнул: сфере межнациональных отношений, в частности профилактике экстремизма, органы государственной власти должны уделять повышенное внимание.



– Экстремистские силы все чаще стремятся разыграть национальную карту для создания напряженности в обществе. Так, в текущем году на территории Ярославской области зарегистрировано 11 преступлений экстремистской направленности. Поэтому профилактика экстремизма должна рассматриваться органами государственной власти как задача особой важности, – сказал глава региона. – В современном обществе все большее распространение получает трудовая миграция. Это нормальный, естественный процесс. Тем не менее он не должен быть хаотичным. Поэтому я сегодня обращаюсь с просьбой к руководителям национальных диаспор: в работе с прибывающими в регион сделать упор на культурно-просветительские акции.



Необходимым считает Дмитрий Миронов и проведение мероприятий, направленных на знакомство коренных жителей области с культурой и образом жизни различных народов. Отдельно глава региона поблагодарил руководителей регионального отделения Ассамблеи народов России и национальных диаспор за деятельность в этом направлении.



По информации, предоставленной начальником центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярославской области Константином Шембелем, спектр угроз экстремистского характера в основном представлен распространением и поддержкой деструктивных идеологий в информационном пространстве. В текущем году, как и в прошедшем, преступления экстремистской направленности совершены с использованием сети Интернет.



Было отмечено, что риск совершения диверсионно-террористических акций возрос, в частности, на фоне крупных общественно-политических событий на территории Российской Федерации в 2018 году. Во взаимодействии с различными ведомствами на постоянной основе осуществляются мероприятия, направленные на выявление иностранных граждан, в том числе мигрантов, прибывших на территорию области в целях осуществления противоправных акций. В результате в первом квартале этого года было проведено около 4 тысяч проверок. Проверено 1,5 тысячи иностранных граждан. В отношении 22 лиц принято решение о выдворении за пределы страны. Составлено 658 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграции.



Остановились участники встречи на обсуждении еще одной острой проблемы современного мира – экстремизма в молодежной среде. Как показали результаты соцопроса, проведенного в Ярославле в I квартале комиссией по делам несовершеннолетних, 22 процента опрошенных готовы принять участие в несанкционированном митинге, если он затронет их интересы. Особенно опасно, по мнению собравшихся, если молодым людям внушат, что их интересы ущемляются приезжими. Поэтому особое внимание необходимо уделять формированию у подрастающего поколения культуры межнационального общения и толерантного сознания.



Рассмотрели участники встречи также этапы реализации механизмов социальной и культурной адаптации мигрантов, которая проводится посредством областной программы «Гармонизация межнациональных отношений в области» на 2015 – 2020 годы.