|Дорогие друзья!
Юность и молодость – яркий и интересный период в жизни человека. Это время мечтаний и стремлений, открытий и впечатлений, профессионального и гражданского становления.
Обладая огромным созидательным потенциалом, современное поколение достойно проявляет себя во всех сферах общественной жизни, вносит большой вклад в развитие нашего региона. Ярославцы по праву гордятся достижениями молодых земляков в образовании и науке, творчестве и спорте. Своими успехами и победами они укрепляют славу области на российском и международном уровне.
Желаю вам новых свершений и воплощения всех жизненных планов!
С Днем молодежи!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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18:15
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