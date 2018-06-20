​Дорогие друзья!



Юность и молодость – яркий и интересный период в жизни человека. Это время мечтаний и стремлений, открытий и впечатлений, профессионального и гражданского становления.



Обладая огромным созидательным потенциалом, современное поколение достойно проявляет себя во всех сферах общественной жизни, вносит большой вклад в развитие нашего региона. Ярославцы по праву гордятся достижениями молодых земляков в образовании и науке, творчестве и спорте. Своими успехами и победами они укрепляют славу области на российском и международном уровне.



Желаю вам новых свершений и воплощения всех жизненных планов!



С Днем молодежи!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов