​21 июня ярославцы вместе с жителями всей России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и других стран почтут память погибших в Великой Отечественной войне. Город присоединится к акции «Свеча памяти».



Она пройдет у памятника-мемориала «Вечный огонь». Сбор участников начнется в 22.00. С 22.15 до 22.45 пройдет творческая программа. В 22.45 все собравшиеся зажгут свечи и возложат цветы к мемориалу.



Начнутся памятные мероприятия в Центре патриотического воспитания. Здесь состоится спектакль «Голоса войны», подготовленный силами студентов Ярославского государственного театрального института на основе писем фронтовиков, стихотворений известных поэтов, песен военных лет. Начало – в 21.00.



Организаторами мероприятия выступают ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», управление по молодежной политике мэрии Ярославля и региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».



22 июня исполняется 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан.