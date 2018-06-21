​В физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Некрасовское прошел товарищеский хоккейный матч между командами Правительства области и ООО «Газпромэнергохолдинг». Участие в игре принял и глава региона Дмитрий Миронов.



– Успех тренировочного процесса и игр зависит не только от качества льда. Он определяется целым набором факторов, в том числе и бытовыми условиями. И я уверенно могу сказать: в Некрасовском создана современная база для подготовки будущих чемпионов, – сказал Дмитрий Миронов. – Отлично оснащенный ФОК в поселке появился благодаря активности местных жителей и родителей игроков легендарного «Локомотива». Подобные матчи на этой ледовой арене – не только дань памяти игрокам, но и ориентир на здоровый образ жизни для всех жителей области.



Это не первый хоккейный поединок на некрасовской ледовой арене. В феврале этого года во время открытия спортивного сооружения здесь прошла игра с участием легенд российского и советского хоккея. Тогда в Ярославскую область приехали Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Павел Буре и многие другие звезды отечественного спорта.



– Спорт сближает, позволяет людям общаться в неформальной обстановке. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение приехать сюда и сразиться в ледовом поединке. К тому же у нас очень приятные соперники, и нам комфортно здесь находиться, – сказал генеральный директор компании «Газпромэнергохолдинг» Денис Федоров.



Совместно с давним партнером региона – компанией «Газпром» – в прошлом году области удалось существенно обновить спортивную инфраструктуру. Всего было построено 20 пришкольных стадионов. А в ближайшей перспективе появятся еще пять современных комплексов.



Партнер «Газпромэнергохолдинга» – акционерное общество «Группа компаний ЕКС», которое строило этот спорткомплекс, сделало для жителей региона еще один подарок, вручив сертификат на строительство детского городка.



– Компании с таким отношением к делу являются ярким примером социально ответственного бизнеса. Все подобные начинания мы, разумеется, будем поддерживать, – добавил Дмитрий Миронов.



Встреча завершилась со счетом 6:6.