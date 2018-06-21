​446 проектов будет выполнено в Ярославской области в этом году в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». К ее реализации приступили в 14 муниципальных районах, Ярославле и Рыбинске. На трех объектах – в Гаврилов-Ямском и Некоузском районах – работы уже завершены.



– В селе Великом выполнены ремонтные работы в культурно-досуговом центре, отремонтирован зрительный зал в Доме культуры села Марьино Некоузского района, а в культурно-досуговом центре поселка Октябрь установлено световое оборудование для сцены, – рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – В этом году мы завершили отбор проектов на месяц раньше, чем в прошлом. Планируем, что все работы будут завершены до 1 октября.



На реализацию проекта «Решаем вместе!» в 2018 году будет потрачено 680 миллионов рублей. Планируется благоустройство 138 дворовых и общественных территорий, двух городских парков – в Тутаеве и Угличе, также приведут в порядок 19 учреждений культуры. 287 объектов включено в программу по направлению «Поддержка местных инициатив».



В Ярославле в рамках губернаторского проекта масштабная реконструкция ждет парк «Нефтяник». За данную общественную территорию 18 марта проголосовали более 57 тысяч горожан. На благоустройство парка будет выделено 26 миллионов рублей.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.