​Какие еще ярославские дороги будут отремонтированы в этом году, решали участники общественных обсуждений, состоявшихся в региональном Правительстве 20 июня. В мероприятии приняли участие руководители департамента дорожного хозяйства Ярославской области, департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, члены общественных советов, городской и областной общественных палат, Общероссийского народного фронта, координаторы профильных интернет-сообществ и просто неравнодушные жители.



Общественникам был представлен список, сформированный из основных магистралей города, которые не вошли в число дорог, планируемых к ремонту в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 и 2019 годах.



– Комиссия по ЖКХ Общественной палаты региона регулярно принимает участие в мероприятиях по общественному обсуждению, – рассказал член Общественного палаты Ярославской области Евгений Чуркин. – Нам приходят жалобы и пожелания граждан. И большая часть объектов из представленного списка совпадает с пожеланиями жителей. В крупных районах города есть объекты, имеющие социальную значимость – возле рынков, больниц или образовательных учреждений, не попавшие в приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Например, проспект Дзержинского, улицы Пионерская, Папанина и многие другие. Важно, что их ремонт будет осуществляться в рамках этих дополнительных средств.



Всего на дополнительные средства в областном центре планируется привести в нормативное состояние путем карточного ремонта порядка 100 объектов.



– Мы руководствуемся общественным мнением при выборе, – подчеркнул директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. – В предварительно подготовленный перечень объектов будут внесены коррективы в зависимости от пожеланий, которые мы сегодня услышали.



Также общественники будут привлекаться к контролю за ходом работ.



– Проведенная департаментом и общественным советом работа заслуживает большого внимания, – отметил член общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Тамаров. – Коллегами в кратчайший срок были подготовлены документы. Списки, я считаю, хорошо проработаны с учетом профессионализма всех участников. Мы – общественный совет – и другие общественники должны теперь взять реализацию под прожекторный контроль.



Как сообщил заместитель мэра города Ярославля – директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов, после утверждения окончательного списка объектов будут объявлены торги.



– Уже во второй декаде июля по завершении аукционных процедур мы будем понимать, кто выиграл, – сказал он. – Для каждого района составим план работ, все должно быть выполнено оперативно и качественно.



В контракт будет заложено несколько марок асфальта для ремонта и улично-дорожной сети, и внутриквартальных проездов, и тротуаров. Для того чтобы учесть сезонность производства работ, закладывается необходимое количество литого асфальта.



– Мы проводили голосование в социальных сетях, и могу сказать, что большинство пожеланий уже было учтено и, судя по представленному нам списку, большая часть дорог охвачена, – рассказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. – Мы работаем и с областным, и с городским департаментами и очень рады, что выстраивается конструктивный диалог.



Возможность увеличения расходов на ремонт дорог стала результатом договоренностей губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с членом экономического совета при Президенте России, основателем и председателем совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексеем Репиком. Благодаря официальной регистрации крупного предпринимателя в Ярославле в консолидированный бюджет региона дополнительно поступит 1,5 миллиарда рублей. Как ранее сообщил глава региона, 400 миллионов из них планируется направить на ремонт автомобильных дорог в Ярославле.