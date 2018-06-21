​18 августа в Ярославле на Стрелке пройдет ставший уже традиционным третий городской пикник «Пир на Волге». В этом году впервые в России у гастрономического события появится свой бренд-шеф. Им станет постоянный участник телевизионных кулинарных проектов на каналах «Первый», «Россия 2», НТВ, автор книги «Правило бургера», шеф-повар и эксперт Григорий Мосин.



Откроет «Пир на Волге» новый проект – «Свадебный пир». Для тех, кто решил пожениться в этот день, прямо на Стрелке будет устроена торжественная выездная регистрация брака. В качестве подарка молодоженам устроят специальный свадебный пикник на берегу Волги.



Почетными распорядителями «Пира на Волге», как и в прошлом году, станут ведущие «Контрольной закупки» Антон Привольнов и Наталья Семенихина.



В течение всего дня на Стрелке будут работать тематические площадки партнеров мероприятия с дегустациями, кулинарными мастер-классами от знаменитых шеф-поваров, звезд шоу-бизнеса, известных ярославцев, которые любят и умеют готовить, конкурсами и кулинарными чемпионатами. Развернет работу выставка-продажа экологически чистых продуктов ярославского производства. Пройдут и показательные выступления именитых шеф-поваров, которые представят продукцию отечественных производителей, а лучшие рестораны города приготовят угощения для взрослых и детей. И, конечно, весь день на Стрелке будет звучать живая музыка.



В этом году вновь Городским пикником также можно будет полюбоваться с Волги. Кулинарные круизы на теплоходе с развлекательной программой будут ждать всех желающих. А на последнем, вечернем, рейсе счастливчиков удивит гала-ужин, приготовленный лучшими шеф-поварами.



Ярким событием Пикника-2018 станет Фестиваль гастрономических брендов России. Уже подтвердили свое участие фестивали «Медовуха фест», «Рыба моя!», «Вар-варенье», «Русская каша».



В прошлом году событие собрало более 40 тысяч участников, работало 112 тематических площадок. На этот раз организаторы обещают вновь удивлять, и сразу предупреждают: «О погоде договариваемся, но о плащах и зонтиках – позаботимся!»



Более подробная информация: пирнаволге.рф.