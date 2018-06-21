​По информации о сбросе сточных вод в реку Волгу у автозаправочной станции в районе Полушкиной Рощи в Ярославле, опубликованной в средствах массовой информации, региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования проведено выездное обследование.



– В результате обследования установлено, что на береговой зоне в районе Полушкиной Рощи расположена база отгрузки песка, на территории которой проходит сеть дренажных труб, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – После обильного выпадения осадков 20 июня вода, пройдя через дренажную систему и смешавшись с песком, поступала в водный объект. Никаких фактов промышленных или опасных сбросов не зафиксировано.



Также он отметил, что информация, полученная в ходе выездного обследования, будет направлена в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям для рассмотрения в рамках федерального государственного надзора.